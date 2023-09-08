Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

14-28 Mayıs hezimetinden sonra 7'li koalisyonda ayak oyunları devam ediyor. Muhalefetteki iç kaoslar yandaşları da çileden çıkarırken bir tepki de muhalif gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. İttifak olmayı beceremeyen CHP ve İYİ Parti'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Kendi Youtube kanalındaki programında konuşan Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in vatandaşların oylarını çantada keklik gibi görmesine sert tepki gösterdi. "Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız" ifadeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 23:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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