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Haberler Galeri Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

14-28 Mayıs hezimetinden sonra 7'li koalisyonda ayak oyunları devam ediyor. Muhalefetteki iç kaoslar yandaşları da çileden çıkarırken bir tepki de muhalif gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. İttifak olmayı beceremeyen CHP ve İYİ Parti'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Kendi Youtube kanalındaki programında konuşan Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in vatandaşların oylarını çantada keklik gibi görmesine sert tepki gösterdi. "Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız" ifadeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 23:08
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Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı yenilgisinden sonra muhalefette tartışmalar her geçen gün hız kazanıyor. Parti içi kaoslarla beraber yerel seçimler için de ittifak krizleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekip masadan kalkmış ve sonradan 7'li koalisyona geri dönmüştü. Ancak seçim hezimetiyle maskeler masaya düştü.

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Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

CHP VE İYİ PARTİ'YE TEPKİLER BÜYÜYOR

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan muhalefet cephesi yandaşlarından büyük tepki görüyor.

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Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

Kendi Youtube kanalında konuşan yandaş Nevşin Mengü, söz konusu krize dair öfke kustu.

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Yandaş gazeteci Nevşin Mengü’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız?

"EŞEK GİBİ GİDİP SİZE OY VERMEK ZORUNDA MIYIZ"

Mengü tepkisinde, "Bu kadar şey yaşansın sonra biz gidelim oy verelim. Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız." ifadelerini kullanırken "Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etmek zorunda değiller" dedi.