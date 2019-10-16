Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Vali Şehmus Günaydın, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ile birlikte yapımı tamamlanan Derevenk Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.



Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan hizmetlerden biri olan viyadük, yaklaşık 294 milyon TL'ye mal olurken, yapımında yüksek mühendislik örnekleri uygulandı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın Kayserili vatandaşların uzun süredir beklediği yatırımı hizmete sunacaklarını ifade ederek, hizmetlerin devam edeceğini aktardı. Vali Günaydın; "Uzun zamandır vatandaşlarımızın beklediği bir yatırım bu. Normalde 31 Aralık 2019 tarihinde bitmesi gereken yatırımı arkadaşlarımız yaklaşık 2 buçuk ay öncesinden tamamlayıp inşallah cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hizmete açmış olacağız. Burada çok güzel mühendislik harikası var, yüksek mühendislik olaylarına tanık olduk bu viyadük yapılırken. İnşallah Güney çevre yolumuzu Kayseri-Malatya yoluna bağlayacak bu yatırım hem Kayserimize hem ülkemize hayırlı olur. Çok ciddi bir yatırım, yaklaşık 294 milyon TL'ye mal olan bir yatırım. İnşallah vatandaşlarımızın büyük bir merakla beklediği bu yatırım ilimiz ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı yapacaktır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Karayolları bölge müdürümüz geldiği günden itibaren çalışma arkadaşlarıyla beraber büyük bir özveriyle diğer yatırımları da tamamlama adına gece gündüz demeden çalıştılar. Öyle zannediyorum ki Kayserili hemşehrilerimizin beklediği diğer müjdeleri de inşallah Cuma günü yapacağımız toplantıda paylaşacağız. Güzel hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.