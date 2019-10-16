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Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır
Vali Şehmus Günaydın, yapımı tamamlanan Güney Çevre Yolu'nu Kayseri Malatya yoluna bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü'nde açılış öncesi incelemelerde bulundu. Vali Günaydın açıklamasında, "Uzun zamandır vatandaşlarımızın beklediği bir yatırım bu. Burada çok güzel mühendislik harikası var, yüksek mühendislik olaylarına tanık olduk bu viyadük yapılırken. Çok ciddi bir yatırım, yaklaşık 294 milyon TL'ye mal olan bir yatırım. İnşallah vatandaşlarımızın büyük bir merakla beklediği bu yatırım ilimiz ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı yapacaktır" dedi.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 17:29
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