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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!

Genel af son dakika haberleri araştıran vatandaşlar genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ceza indirimi olacak mı? TBMM'de görüşülen yargı reformu paketi nedeniyle vatandaşlarda gözler genel af gelişmelerine çevrildi. Genel af son durum nedir? Af yasası olarak bilinen yargı düzenlemesinde infaz süresinin yarı yarıya düşmesi öngörülüyor. Ancak cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler bu kapsamın dışında yer alacak. Peki, genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 18:45
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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!

2019'da genel af çıkacak mı? Genel af son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ceza indirimi olacak mı sorusuna mahkumlar ve mahkum yakınları yanıt arıyor. Yargı reformu paketinde sona gelinirken af yasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenleme kapsamında birçok köklü değişiklik öngörülüyor. Ancak belirli suçlar bu düzenlemelerin dışında yer alacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Peki, genel af çıkacak mı? İşte genel af son durum gelişmeleri…

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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!

KONU KAPANDI

AK Parti kurmayları, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordu. Erdoğan ise buna net bir şekilde cevap verdi: "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır" Bilindiği üzere; mevcut düzenlemede verilen cezanın üçte ikisi infaz ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!

DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ

Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında kalacak. İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik. Bütçe Genel Kurul'u zaten Aralık 15'e kadar gelmiş olur, pek çok kanun da çıkabilir. Ama bizim ilk önceliğimiz, Genel Kurul'da 2. yargı paketinin sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."

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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı merakla beklenen infaz yasa tasarısının detayları belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, tasarıda cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. 1 ay hapis cezası alanlar bile belirli bir süre cezaevine girecek. Cezaların infazı 1/2 oranında olacak. Doğum yapan kadınlar 1 yıldan önce cezaevine konulamayacak. Kadın ve yaşlılar için evde infaz imkanı getirilecek...