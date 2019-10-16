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Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika ceza indirimi olacak mı? İnfaz süresi yarıya düşecek!
Genel af son dakika haberleri araştıran vatandaşlar genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. Ceza indirimi olacak mı? TBMM'de görüşülen yargı reformu paketi nedeniyle vatandaşlarda gözler genel af gelişmelerine çevrildi. Genel af son durum nedir? Af yasası olarak bilinen yargı düzenlemesinde infaz süresinin yarı yarıya düşmesi öngörülüyor. Ancak cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler bu kapsamın dışında yer alacak. Peki, genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.10.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 18:45
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