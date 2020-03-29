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Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü (corona virüs - Covid-19) 10 yıl önce böyle açıklamış
Dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Yahudi ailesi Rockefeller, 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü anlattığı ortaya çıktı. Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 10 yıl önce yayınladığı raporda, koronavirüs salgınını birebir anlattığı ortaya çıktı. İşte o raporda öne çıkan çarpıcı ifadeler...
Giriş Tarihi: 29.03.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 13:41
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