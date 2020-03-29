29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü (corona virüs - Covid-19) 10 yıl önce böyle açıklamış

Dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Yahudi ailesi Rockefeller, 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü anlattığı ortaya çıktı. Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 10 yıl önce yayınladığı raporda, koronavirüs salgınını birebir anlattığı ortaya çıktı. İşte o raporda öne çıkan çarpıcı ifadeler...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 13:41
  • 1
  • 14
Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü corona virüs - Covid-19 10 yıl önce böyle açıklamış

Koronavirüsün (Covid-19) insan yapımı bir biyolojik saldırı olduğu iddiaları yepyeni bir boyut kazandı. Dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddialarıyla pek çok komplo teorisinin merkezinde olan Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 2010 yılında yayınladığı bir raporda adeta günümüzdeki koronavirüs salgınının birebir anlatılması dikkat çekti.

  • 2
  • 14
Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü corona virüs - Covid-19 10 yıl önce böyle açıklamış

Gelecek bilimci Peter Schwartz'ın, Rockefeller Vakfı'na bağlı olarak kurduğu Global Business Network (GBN) tarafından yayınlanmış "Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar" başlıklı rapordaki ifadeler okuyanları hayrete düşürdü.

  • 3
  • 14
Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü corona virüs - Covid-19 10 yıl önce böyle açıklamış

2010 Mayıs'ında servis edilen raporda 2030 yılına kadar gerçekleşecek kehanetler yer alıyor ve bu kehanetlerden birinde de günümüzdeki koronavirüsü akıllara getiren bir salgından bahsediliyor.

  • 4
  • 14
Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü corona virüs - Covid-19 10 yıl önce böyle açıklamış

"GELİŞMİŞ ÜLKELER ALT ÜST OLACAK"

Salgın zamanında gelişmiş ülkelerin alt üst olacağının belirtildiği raporda, "Yıllardır öngörülen küresel salgın geldi. Hızla yayılan virüs, salgınlara en hazırlıklı ülkeleri bile alt üst etti" ifadelerine yer veriliyor.

  • 5
  • 14
Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü corona virüs - Covid-19 10 yıl önce böyle açıklamış

"YÜZ MASKELERİ VE..."

Vatandaşlarını virüsten korumak için hükümetlerin 'olağanüstü önlemler' alacağını belirten rapor, "Küresel salgın sırasında tüm dünyada liderler yetkilerini genişletti. Yüz maskelerinin kullanımının zorunlu hale gelmesinden, tren istasyonları ve süpermarketler gibi toplumsal alanlara girişlerde vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulandı" gibi şimdilerde gördüğümüz çok tanıdık uygulamaları 10 yıl öncesinden anlatıyor.