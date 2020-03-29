Yahudi ailesi Rockefeller koronavirüsü (corona virüs - Covid-19) 10 yıl önce böyle açıklamış

"YÜZ MASKELERİ VE..."

Vatandaşlarını virüsten korumak için hükümetlerin 'olağanüstü önlemler' alacağını belirten rapor, "Küresel salgın sırasında tüm dünyada liderler yetkilerini genişletti. Yüz maskelerinin kullanımının zorunlu hale gelmesinden, tren istasyonları ve süpermarketler gibi toplumsal alanlara girişlerde vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulandı" gibi şimdilerde gördüğümüz çok tanıdık uygulamaları 10 yıl öncesinden anlatıyor.