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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?
Corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Çin''den dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Virüs nedeniyle dünyada ölenlerin sayısı 34 bin kişi olurken, 723 bin 328 kişinin bu virüse yakalandığı belirtildi. Türkiye'de corona virüse karşı üst seviyede önlemler alınıyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan 'Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü?" sorusu ile ilgili Bakan Koca açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 09:25
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