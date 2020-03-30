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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

Corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Çin''den dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Virüs nedeniyle dünyada ölenlerin sayısı 34 bin kişi olurken, 723 bin 328 kişinin bu virüse yakalandığı belirtildi. Türkiye'de corona virüse karşı üst seviyede önlemler alınıyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan 'Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü?" sorusu ile ilgili Bakan Koca açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 09:25
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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

Koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı, iyileşenlerin sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Vakaların artmasının ardından "Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü " sorusu araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de koronavirüs kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü? İşte cevaplar...

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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 131'e yükseldi, 105 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 9.217 oldu.

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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde vaka sayılarının iller bazında açıklanıp açıklanmayacağı sorusu üzerine Koca, illere ilişkin rakamları başından bu yana açıklamadıklarını hatırlattı. Koca, "Bir bölgenin enfeksiyonu, salgını taşıdığı, bazı illerin taşımadığı, bir bölgeden bir başka bölgeye geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık ama biz hangi bölgede hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz." dedi.

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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

YURT GENELİNDE 'KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.

İstanbul'un meydanlarında, cadde ve sokaklarında, sahillerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim.

Özellikle hafta sonları insanların akın ettiği meydanlar, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi gibi ünlü caddeler, Bostancı, Üsküdar, Bakırköy sahili gibi gezi alanları ve parklarda en sessiz pazar günü yaşanıyor.

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Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?

ANKARA

Başkent Ankara'da şehrin en yoğun noktaları olan Sıhhiye, Ulus, Kızılay ve Tandoğan meydanlarında sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buldu.

Meydanlarda oluşturulan noktalarda, maskeli ve eldivenli polisler görev yaptı. Polisler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen özellikle 65 yaş üstü vatandaşları ikaz etti.

Ankara'da gündelik hayatın en kalabalık noktalarını oluşturan 4 meydandaki trafik akışı büyük ölçüde azaldı, vatandaşlar sokağa çıkmama uyarısına büyük ölçüde riayet etti.