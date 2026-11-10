WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın"

Son günlerde WhatsApp kullanıcılarının kabusu haline gelen dolandırıcıların son hedefi Heran Duman oldu. WhatsApp hesabı ele geçirilen Duman'ın yakınlarından kendisi adına 20'şer bin lira istendi. Bazı kişiler para gönderirken bazıları dolandırıcılık girişimini fark etti. Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, dolandırıcıların "bağlı cihazlar" özelliğinden yararlanarak hesap sahiplerinin yazışma tarzını yapay zekâyla taklit edebildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri, mağdurların şikâyetleriyle gündeme geliyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kullanıcıların sık iletişim kurduğu kişilere ulaşarak para talebinde bulunuyor. Kocaeli'de yaşayan Heran Duman da WhatsApp hesabı ele geçirilen kişiler arasında yer aldı. Duman'ın hesabından yakınlarına gönderilen mesajlarda, acil olduğu belirtilerek 20'şer bin lira istendi.

WhatsApp hesabının ele geçirilmesinin ardından kendi adına yakınlarından para istendiğini anlatan Heran Duman, yaşananlardan bir süre sonra haberdar olduğunu söyledi. Duman, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikâyette bulundum" dedi. Bazı yakınlarının para gönderdiğini ancak paranın kendi banka hesabına yatırıldığını belirten Duman, "Dolandırıcılara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Vatandaş uyanık olacak. Kesinlikle bu tip şeylere düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

MESAJLAŞMA STİLİNİZİ TAKLİT EDİYORLAR Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemlere ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirildiğine ilişkin şikâyetlerin yoğunlaştığını belirten Doç. Dr. Konyar, "Son dönemde özellikle WhatsApp kullanıcılarından gelen yoğun bir şikâyet var. Birçok kişi kendi WhatsApp durumlarında, mesajlarında da görmüştür. 'Hesabım ele geçirilmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz' diye. Bunları incelediğimiz zaman esasen özellikle iOS işletim sistemi dediğimiz iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı bulunmakta." diye konuştu.

Doç. Dr. Konyar, "Bu güvenlik açığında da özellikle 'bağlı cihazlar' özelliği kullanılıyor. Sizin sanki masaüstü bilgisayardan başka bir WhatsApp oturumu açmışsınız gibi bir mesaj gönderiliyor fakat güvenlik açığından kaynaklı bu mesaj da sizin telefonunuza düşmüyor. Dolandırıcılar WhatsApp hesabınızın bir kopyasını açıyorlar. Sonrasında da en fazla mesajlaştığınız kişileri, özellikle tanıdığınız kişileri buluyorlar. Yapay zekâ sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, işte rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar" açıklamasını yaptı.