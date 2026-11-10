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WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Son günlerde WhatsApp kullanıcılarının kabusu haline gelen dolandırıcıların son hedefi Heran Duman oldu. WhatsApp hesabı ele geçirilen Duman'ın yakınlarından kendisi adına 20'şer bin lira istendi. Bazı kişiler para gönderirken bazıları dolandırıcılık girişimini fark etti. Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, dolandırıcıların "bağlı cihazlar" özelliğinden yararlanarak hesap sahiplerinin yazışma tarzını yapay zekâyla taklit edebildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 1

Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri, mağdurların şikâyetleriyle gündeme geliyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kullanıcıların sık iletişim kurduğu kişilere ulaşarak para talebinde bulunuyor. Kocaeli'de yaşayan Heran Duman da WhatsApp hesabı ele geçirilen kişiler arasında yer aldı. Duman'ın hesabından yakınlarına gönderilen mesajlarda, acil olduğu belirtilerek 20'şer bin lira istendi.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 2

WhatsApp hesabının ele geçirilmesinin ardından kendi adına yakınlarından para istendiğini anlatan Heran Duman, yaşananlardan bir süre sonra haberdar olduğunu söyledi. Duman, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikâyette bulundum" dedi. Bazı yakınlarının para gönderdiğini ancak paranın kendi banka hesabına yatırıldığını belirten Duman, "Dolandırıcılara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Vatandaş uyanık olacak. Kesinlikle bu tip şeylere düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 3

MESAJLAŞMA STİLİNİZİ TAKLİT EDİYORLAR

Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemlere ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirildiğine ilişkin şikâyetlerin yoğunlaştığını belirten Doç. Dr. Konyar, "Son dönemde özellikle WhatsApp kullanıcılarından gelen yoğun bir şikâyet var. Birçok kişi kendi WhatsApp durumlarında, mesajlarında da görmüştür. 'Hesabım ele geçirilmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz' diye. Bunları incelediğimiz zaman esasen özellikle iOS işletim sistemi dediğimiz iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı bulunmakta." diye konuştu.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 4

Doç. Dr. Konyar, "Bu güvenlik açığında da özellikle 'bağlı cihazlar' özelliği kullanılıyor. Sizin sanki masaüstü bilgisayardan başka bir WhatsApp oturumu açmışsınız gibi bir mesaj gönderiliyor fakat güvenlik açığından kaynaklı bu mesaj da sizin telefonunuza düşmüyor. Dolandırıcılar WhatsApp hesabınızın bir kopyasını açıyorlar. Sonrasında da en fazla mesajlaştığınız kişileri, özellikle tanıdığınız kişileri buluyorlar. Yapay zekâ sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, işte rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar" açıklamasını yaptı.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 5

MUTLAKA TELEFONLA ARAYIN

Vatandaşların kendilerinden para isteyen kişilerin kimliğini doğrulamadan para göndermemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Konyar, mesajla yapılan para taleplerinin mutlaka telefon görüşmesiyle teyit edilmesini önerdi. Konyar, "Öncelikle, birisi sizden para istediği zaman lütfen hemen para göndermeye kalkmayın. Muhakkak o kişiyi sesli olarak aramayı deneyin. Telefonla arayıp 'Mesaj geldi ama WhatsApp dolandırıcılığı meşhur olduğu için sesli olarak seni arayıp teyit etmek istedim' diye muhakkak bunun teyidini yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 6

WhatsApp kullanıcılarının ayarlar bölümündeki "bağlı cihazlar" sekmesini düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Konyar, kişinin bilgisi dışında oturum açmış cihazların tespit edilmesi hâlinde bu cihazlardan çıkış yapılmasını istedi. Telefonların ve WhatsApp uygulamasının güncel tutulmasının önemine değinen Konyar, özellikle güncelleme desteği bulunmayan eski telefonların güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti. Doç. Dr. Konyar, "Bir diğer önemli ikaz ise kullanıcılarımızın mutlaka telefonlarını güncel işletim sistemi versiyonlarına yükseltmesi gerekiyor. Özellikle eski telefonlarda, güncelleme almayan telefonlarda bu olduğu için düzenli olarak güncellemeleri, WhatsApp güncellemelerini ve 'Bağlı Cihazlar' özelliğini kontrol etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 7

Şüpheli internet bağlantılarının da dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, kullanıcıların merak uyandıran ve kaynağını bilmedikleri bağlantılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 8

"Kullanıcılar özellikle bilmedikleri, merak uyandıran linklere tıklıyor çünkü dolandırıcılar zaten bizim neyi merak edebileceğimizi tahmin edebiliyorlar. Vatandaşları meraklandıracak linkler atıp bu linklere tıklamaya başladığınız andan itibaren verileriniz, bilgileriniz karşı tarafın eline geçebiliyor, sizi takip edebiliyorlar. Telefonunuza girdiğiniz şifreleri yakalayabiliyorlar, telefonunuzdaki mesajları görebiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada bütün vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor."

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 9

Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan kişilerin mesajlaşmaları ve para transferlerine ilişkin bilgileri muhafaza etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Konyar, şüpheli durumların kolluk kuvvetlerine bildirilmesini tavsiye ederek, "Öncelikle mesaj geçmişlerini tutacağız. İlgili kişilerle yapılan mesajlaşma geçmişlerini elimizde tutacağız. Varsa para gönderdiğimiz kişinin IBAN bilgisi ve adı, bu bilgileri de muhafaza altına alacağız." dedi.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Bu mesajlar hızla yayılıyor: "Mutlaka telefonla arayın" 10

Doç. Dr. Konyar, "Yapılan mesajlaşmaları ve ekran görüntülerini mutlaka kayıt altına almanız lazım. Karşı tarafın mesaj geçmişini silebileceğini göz önüne alarak mutlaka ekran görüntüleri alarak bu kanıtları tutmanızı öneriyoruz. Para göndermeseniz bile bu bilgileri alarak en azından kolluk güçleriyle paylaştığınızda bir başka vatandaşın da dolandırılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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