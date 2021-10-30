VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM ortaöğrenim bursu için başvurular bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 15 Ekim'de başlayan burs başvurularının bugün tamamlanacak olması ile birlikte sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Başvuru yapan öğrenciler ve velileri, VGM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.10.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 15:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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