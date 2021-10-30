30 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM ortaöğrenim bursu için başvurular bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 15 Ekim'de başlayan burs başvurularının bugün tamamlanacak olması ile birlikte sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Başvuru yapan öğrenciler ve velileri, VGM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 15:53
  • 1
  • 15
VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs başvurularının ilk süreci tamamlanıyor. İlk olarak ortaöğrenim öğrencilerine yönelik 15 Ekim'de başlatılan başvuru süreci 30 Ekim'de yani bugün sona erecek. Başvuru yapan öğrenciler şimdiden başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuruları 15 - 30 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı. Sonuçları değerlendirme aşamasına girdikten sonra kasım ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. Sonuçlar için resmi tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 15
VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuruları: 01 - 15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: 01 - 15 Kasım 2021

  • 4
  • 15
VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

  • 5
  • 15
VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.