30 Ekim 2021, Cumartesi
Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...
VGM üniversite burs başvuruları nasıl yapılır? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları pazartesi günü başlıyor. Bugün ortaöğrenim başvurularının sona ermesi ile birlikte gözler yükseköğrenim başvurularına çevrildi. Yükseköğrenim öğrencilerine Ekim-Mayıs dönemleri içerisinde toplam 8 ay burs verilecek. Aylık 400 TL burs için başvuru sürecini yazımızda ele aldık. Peki, 2021 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:15
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