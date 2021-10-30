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Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

VGM üniversite burs başvuruları nasıl yapılır? 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları pazartesi günü başlıyor. Bugün ortaöğrenim başvurularının sona ermesi ile birlikte gözler yükseköğrenim başvurularına çevrildi. Yükseköğrenim öğrencilerine Ekim-Mayıs dönemleri içerisinde toplam 8 ay burs verilecek. Aylık 400 TL burs için başvuru sürecini yazımızda ele aldık. Peki, 2021 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:15
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Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik verilen karşılıksız burs için geri sayım başladı. 1 Kasım Pazartesi günü başvurular başlayacak. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay boyunca veriliyor. Peki, 2021 VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM yükseköğrenim burs başvurusu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuruları 01-15 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

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Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

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Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.