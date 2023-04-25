25 Nisan 2023, Salı
Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...
Yeni dizi Veda Mektubu hakkında detaylar araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Veda Mektubu dizinin yeni bölüm fragmanı ve yayın günü merak konusu oluyor. Başrollerini Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizi hakkında izleyiciler, Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:34
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