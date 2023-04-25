25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

Yeni dizi Veda Mektubu hakkında detaylar araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Veda Mektubu dizinin yeni bölüm fragmanı ve yayın günü merak konusu oluyor. Başrollerini Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizi hakkında izleyiciler, Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:34
  • 1
  • 14
Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Veda Mektubu hakkında detaylar izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Başrollerini Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ile Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Öte yandan dizinin son bölümünü izleyenler, yeni bölümde neler olacağını sorguluyor.Peki, Veda Mektubu konusu ne, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? İşte, Veda Mektubu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

VEDA MEKTUBU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Veda Mektubu her Pazartesi akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor.

  • 3
  • 14
Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya'nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur'un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir? Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

  • 4
  • 14
Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

Dizide, ünlü isim Nurgül Yeşilçay ve genç yıldız Rabia Soytürk anne kız olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay'ın Alanur, Rabia Soytürk'ün ise Aslı karakterine hayat vereceği dizi anne kız hikayesi ile de çok konuşulacak.

  • 5
  • 14
Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay,

Selim Bayraktar,

Rabia Soytürk,

Emre Kıvılcım,