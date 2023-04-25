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AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

Başkent Ankara'nın çehresi son 21 yılda AK Parti iktidarının bölünmüş yol, demir yolu ve metro gibi birçok alanda atılımlar yapmasının ardından refaha kavuştu. Melih Gökçek dönemindeki yapılan yenilikler vatandaşın konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşmasına olanak sağladı. AK Parti iktidarının Ankara'da yaptığı dev yatırımlar ve yenilikler nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:31
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AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

2003 yılından günümüze kadar dev yatırımlar ve projeler yapan AK Parti iktidarı, pekçok yenilikçi projesi ile Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelindiği günden bu yana bir heykel açılışından öteye gidemeyen CHP'ye gövde gösterisi yapan AK Parti, vatandaşların refahı ve yaşam kalitesine arttırmak adına ulaşımdan, iletişime birçok alanda gerçekleştirdiği projeler ile dev adımlar attı.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında dev projelere imza attı. Sadece başkent Ankara'da ulaşım ve iletişim ağında toplamda 330 milyar harcama yapıldı. Ankara'da 2003'te 466 km bölünmüş yol vardı. AK Parti döneminde 721 km daha bölünmüş yol yapıldı ve toplamda bin 187 km'ye ulaşıldı.

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AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

2003'te yolların 446 km'si Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı iken, 780 km daha BSK kaplama yaparak toplam rakamın bin 226'ya çıkarılması sağlandı.

ANKARA'NIN ULAŞIM AĞI YENİDEN YAPILANDIRILDI

20 yıllık dönemin en önemli meyvelerinden biri olan, 330 km uzunluğunda 275 ana gövde, 55 km bağlantı yoluyla Ankara-Niğde Otoyolu 16 Aralık 2020'de hizmete açıldı. Ardından toplam uzunluğu 38 km olan Ankara-Kırıkkale yolu bölünmüş yol iyileştirmesi ve Elmadağ rampalarında 12 km 2x3 şerit yapımının tamamlanması ile hizmet vermeye başladı. Ayrıca toplam uzunluğu 69 km olan Ankara-Çankırı yolu BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete açıldı.

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AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

Yine toplam uzunluğu 41 km olan Polatlı-Haymana Yolu da 36 km tek yol ve 5 km bölünmüş yol olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Bala-Kaman-Kırşehir yolu ise 30 km sathi kaplamalı bölünmüş yol, 23 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanırken, toplam uzunluğu 28 km olan Çubuk-Şabanözü yolu sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlandı. Toplam uzunluğu 15 km olan Ankara-Esenboğa ayrımı-Çubuk Yolu tamamlandı. Yine Bala ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı Yolu hizmete açıldı.

Toplam uzunluğu 69 km olan Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolu da 68 km BSK bölünmüş Yol, 1 km Sathi Kaplamalı Bölünmüş yol olarak vatandaşın kullanımına açıldı. Yine toplam uzunluğu 42 km olan Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı yolu SKB yol olarak tamamlanırken, Haymana-Çalış-Bala ayrımı-Kulu ayrımı da 33 km Sathi Kaplamalı, 4 km BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlandı.

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AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

BİRÇOK İLÇEYE YATIRIM SAĞLANDI, ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Polatlı Hastane Köprülü Kavşağı ve EGM Gölbaşı Yerleşkesi Farklı Seviyeli Kavşağı da hizmete açıldı. Ankara-Kulu Ayrımı Yolunda; Gölbaşı çıkışında bulunan K1 (41 Evler), K2 (Karaoğlan), K3 (Özel Kuvvetler) ve K5 (Ahiboz-Karagedik) kavşakları da sorunsuz olarak vatandaşın kullanımına sunuldu. Mahmatlıbahçe ve K4 (Bala) Köprülü Kavşakları, toplam uzunluğu 23 km olan Beypazarı-Çayırhan yolu, Gölbaşı-Haymana yolları da konforlu ulaşım için vatandaşların kullanımına sunuldu.

135 m uzunluğundaki Kızılcahamam Farklı Seviyeli Kavşak imalatı tamamlanarak trafiğe açılırken proje kapsamında 1,1 km Bölünmüş Yol-BSK onarım da tamamlandı. Yine Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolu Aşınma Tabakası Yapılması İşi sonrası trafiğe açıldı. Haymana-Çalış yolunun Konya Yolu ile bağlantısını sağlayacak Baltalin Köprülü Kavşağı da tamamlanarak trafiğe açılırken, uzunluğu 23 Km olan Anadolu Otoyolu Çeltikçi Kavşağı İle Susuz Kavşağı Arası Muhtelif Kesimlerde Üstyapı İyileştirmesi ve büyük onarım işi de yine sorunsuz olarak tamamlandı.

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AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

TAI-TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Otoyol Bağlantısı farklı seviyeli kavşak düzenlemesi işleri ile birlikte uzunluğu 16,5 km olan Ankara Çevre Otoyolu üzerindeki muhtelif kesimlerde üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım işi bitirilerek hizmete açıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki yollarda Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama ve çeşitli bakım işleri kapsamında 11 km Tek Yol (2 km Beypazarı-Güdül Yolu ve 9 km Otoyol Ayrımı-Çamlıdere yolu) Sathi Kaplama üstü Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı olarak tamamlanıp hizmete açıldı.

Ayrıca Yargıtay Köprülü Kavşak Yapım İşi kapsamında 1,5 km BSK kaplamalı bölünmüş yol onarımı yapılması ve 1 adet 151 m Köprülü Kavşağı'nın da yapımı tamamlandı.

Yine Uzunluğu 45 km olan Kulu Ayrımı-Şereflikoçhisar yolunun tamamı BSK Kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlandı. Bala-Kaman Ayrımı-Ankara-Şereflikoçhisar Ayrımı Hirfanlı Baraj Varyantı yolunun 3 km'si de sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanarak trafiğe açıldı. Ankara-Polatlı-Sivrihisar Yolunda ise 18,4 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş yol onarımı ve Ankara-Bala ayrımı-İncek bağlantı yolu ile birlikte Köprülü Kavşak yapım İşi sorunsuz bir şekilde tamamlandı.