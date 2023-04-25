AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

2003 yılından günümüze kadar dev yatırımlar ve projeler yapan AK Parti iktidarı, pekçok yenilikçi projesi ile Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelindiği günden bu yana bir heykel açılışından öteye gidemeyen CHP'ye gövde gösterisi yapan AK Parti, vatandaşların refahı ve yaşam kalitesine arttırmak adına ulaşımdan, iletişime birçok alanda gerçekleştirdiği projeler ile dev adımlar attı.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında dev projelere imza attı. Sadece başkent Ankara'da ulaşım ve iletişim ağında toplamda 330 milyar harcama yapıldı. Ankara'da 2003'te 466 km bölünmüş yol vardı. AK Parti döneminde 721 km daha bölünmüş yol yapıldı ve toplamda bin 187 km'ye ulaşıldı.