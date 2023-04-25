AK Parti iktidarının 21 yılda Ankara’ya kattığı büyük yenilikler!

BİRÇOK İLÇEYE YATIRIM SAĞLANDI, ULAŞIM KOLAYLAŞTI
Polatlı Hastane Köprülü Kavşağı ve EGM Gölbaşı Yerleşkesi Farklı Seviyeli Kavşağı da hizmete açıldı. Ankara-Kulu Ayrımı Yolunda; Gölbaşı çıkışında bulunan K1 (41 Evler), K2 (Karaoğlan), K3 (Özel Kuvvetler) ve K5 (Ahiboz-Karagedik) kavşakları da sorunsuz olarak vatandaşın kullanımına sunuldu. Mahmatlıbahçe ve K4 (Bala) Köprülü Kavşakları, toplam uzunluğu 23 km olan Beypazarı-Çayırhan yolu, Gölbaşı-Haymana yolları da konforlu ulaşım için vatandaşların kullanımına sunuldu.
135 m uzunluğundaki Kızılcahamam Farklı Seviyeli Kavşak imalatı tamamlanarak trafiğe açılırken proje kapsamında 1,1 km Bölünmüş Yol-BSK onarım da tamamlandı. Yine Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolu Aşınma Tabakası Yapılması İşi sonrası trafiğe açıldı. Haymana-Çalış yolunun Konya Yolu ile bağlantısını sağlayacak Baltalin Köprülü Kavşağı da tamamlanarak trafiğe açılırken, uzunluğu 23 Km olan Anadolu Otoyolu Çeltikçi Kavşağı İle Susuz Kavşağı Arası Muhtelif Kesimlerde Üstyapı İyileştirmesi ve büyük onarım işi de yine sorunsuz olarak tamamlandı.