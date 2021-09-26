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Haberler Galeri Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında yapılması beklenen 10 bin Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen adaylar, heyecan içinde ilanın yayınlanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar. belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 17:11
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Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi, son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bekçiler, asayiş olaylarının azalmasında etkili rol oynuyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki, Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar. belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

JANDARMA 10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin Jandarma bekçi alımı heyecanla bekleniyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bekçi alımı ilanının ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. İlanın yayınlanması ile birlikte başvuru tarihi ve şartlar belli olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

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Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),