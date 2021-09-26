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Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında yapılması beklenen 10 bin Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen adaylar, heyecan içinde ilanın yayınlanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar. belli oldu mu? İşte haberin detayları...