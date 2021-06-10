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Haberler Galeri Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

Son dakika... YKS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite heyecanı yaşayan binlerce öğrenci 2021 YKS için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav için geri sayım başlarken gözler sınava girilecek yerlere çevrildi. ÖSYM tarafından öğrencilerin nerede sınava katılacağını gösteren sınav giriş belgesi açıklandı. Peki, YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 09:27
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Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılı üniversite sınavına ilişkin sınav giriş belgesi erişime açıldı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava nerede katılacaklarını merak ediyordu. YKS TYT AYT ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

2021 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

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Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.