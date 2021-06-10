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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e doğru yol aldı.
Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:59
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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
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- 12
Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler