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Haberler Galeri Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e doğru yol aldı.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:59
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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

Marmara Denizi'nden bugün sabah saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

Boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemileri 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e doğru yol aldı.

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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.

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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler

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Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler
Rus savaş gemileri Akdeniz’e iniyor! Peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçtiler