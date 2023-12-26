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Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde 300 binden fazla evin ihalesinin yapıldığını anımsatarak, "Kısa sürede bunlar bitecek. Birkaç gün sonra konutları dağıtmaya başlıyoruz. 50 bine yakın konutumuz hazırlandı. İnşaatlar başladığı tarihten bir sene içerisinde teslim edilecek diye sözümüz var. Köylerde çelik yapılara başladık onları 8 ayda teslim edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 21:44
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Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür Sanat Çalıştayı Vizyon Programı gerçekleştirildi.

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Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Mustafa Şen, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

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Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

Burada konuşan Özhaseki, "Fitne örgütleri, gömüldükleri topraklarda yok olup gidecekler. Çok şükür köyler, dağlar, şehirler temizlendi. Bundan 10 sene önce oraya gittiğimde insanların tedirginliğini yüzlerinden okuyordum, son dönemde bu belaların hepsini atlattık. Son birkaç sene içerisinde Gezi eylemleri ile hükümeti düşürme operasyonları, arkasından hukuk darbesi, arkasından çukur eylemleri, arkasından 15 Temmuz, ardı arkasına bitmek bilmeden geliyor. Çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun iradesiyle, hepimizin gayretiyle onlar bir daha açığa çıkamayacaklar" dedi.

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Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

"HER SENE 2 VEYA 3 YIKICI DEPREM OLUYOR"

6 Şubat depremlerinde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Kimseyi korkutmak adına değil ama aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Aletli ölçümün başladığı 1900'lü yılların başından bu güne kadar, yapılan ölçümlerde, gerek denizlerimizde gerekse ana karamızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yani yıkıcı deprem sayısı 231.

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Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem meydana geliyor. Ülkede 485 hareketli fay hattı var. Her an her yerde olabilir. Onunla savaşamayız, yenik düşeriz, ona mani olabilir miyiz olamayız.