26 Aralık 2023, Salı
Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde 300 binden fazla evin ihalesinin yapıldığını anımsatarak, "Kısa sürede bunlar bitecek. Birkaç gün sonra konutları dağıtmaya başlıyoruz. 50 bine yakın konutumuz hazırlandı. İnşaatlar başladığı tarihten bir sene içerisinde teslim edilecek diye sözümüz var. Köylerde çelik yapılara başladık onları 8 ayda teslim edeceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 21:44
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