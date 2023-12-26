Bakan Mehmet Özhaseki tarih verdi: Konutları dağıtmaya başlıyoruz

Burada konuşan Özhaseki, "Fitne örgütleri, gömüldükleri topraklarda yok olup gidecekler. Çok şükür köyler, dağlar, şehirler temizlendi. Bundan 10 sene önce oraya gittiğimde insanların tedirginliğini yüzlerinden okuyordum, son dönemde bu belaların hepsini atlattık. Son birkaç sene içerisinde Gezi eylemleri ile hükümeti düşürme operasyonları, arkasından hukuk darbesi, arkasından çukur eylemleri, arkasından 15 Temmuz, ardı arkasına bitmek bilmeden geliyor. Çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun iradesiyle, hepimizin gayretiyle onlar bir daha açığa çıkamayacaklar" dedi.