Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

Türkiye'nin tatil cennetlerinden biri olan Marmaris'te, Bozburun Yarımadası yıllardır susuzluktan kırılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi hep seyretti. 50 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yüzde 70 doluyken, köylüler susuzluğa mahkum edildi. Muğla Büyükşehir'in yörenin su sorununu çözmek için '2019'da başlıyoruz' diye duyurduğu projeden ise hala eser yok, kazma dahi vurulamadı. Yıllardır susuzluk çeken vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti.