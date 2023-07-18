18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

Türkiye'nin tatil cennetlerinden biri olan Marmaris'te, Bozburun Yarımadası yıllardır susuzluktan kırılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi hep seyretti. 50 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yüzde 70 doluyken, köylüler susuzluğa mahkum edildi. Muğla Büyükşehir'in yörenin su sorununu çözmek için '2019'da başlıyoruz' diye duyurduğu projeden ise hala eser yok, kazma dahi vurulamadı. Yıllardır susuzluk çeken vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti.

Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:56
  • 1
  • 11
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

Marmaris'in doğa harikası Bozburun Yarımadası kaderine terk edildi, unutuldu. Birçok hizmetten yoksun bırakıldı. Özellikle yazları tatilci akınına uğrayan Yarımada, yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde kronik hale gelen su sıkıntısı çileye dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

Sabah'ın haberine göre, Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt Mahallelerinde su sorununa yıllardır çare bulunamadı. Şebeke suyu yetersiz kaldı. Kışın bile susuz kalan köylüler, yağmur suyu depolamak için tanklar alıyordu. Yazları sıcaklardan kavrulan köylülerin musluklarından günlerce su akmadı. Arada bir açılan musluklardan su tuzlu aktı.

  • 3
  • 11
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

BARAJ YÜZDE 70 DOLU, KÖYLER SUSUZ

Ortalama doluluğu yüzde 70 olan ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Marmaris Atatürk Barajı'ndan, Bozburun Yarımadası'na bir su hattı döşenemedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 Mart ayında 25 milyon TL'lik yatırımla, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı.

  • 4
  • 11
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

Muğla Büyükşehir'in 2018'de hazırlıklarını tamamladıklarını, 2019'da uygulamaya başlayacaklarını duyurduğu projeden, 4 yıldır hala eser yok. Yarımadanın su sorunu çözeceğini duyuran Büyükşehir, yöre halkı yıllardır susuzluktan kırılırken bir kazma dahi vuramadı.

  • 5
  • 11
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Yakında deniz suyu içeceğiz! O ada kaderine terk edildi

BİR TANKER SU İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Cennet coğrafyasının yanı sıra kalabalıktan uzak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ve ünlülerin uğrak mekanı olan Yarımadada musluklardan tuzlu su akıyor. Hal böyle olunca, tatil çileye dönüştü.