İstanbul'da kick boks hocası dehşeti! Genç kadın kâbus anlarını anlattı: Seni öldürürüm

İstanbul Göktürk'te spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Selma Y., "Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkarttığını söyledi. Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım diye söyledim. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan' dedi. Bir kere vurdu, sonra 'kameraya çekiyorum seni' dediğimde telefonuma karşı bana tekme attı. Tekme göğsüme geldi" ifadelerini kullandı.

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor eğitmeni Selma Y., salonun kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiralama yaparak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre, 6 ay dolmadan kirasına zam yapılan Selma Y. ile Gökhan Ş. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Ş., Selma Y.'yi darbetti. Polise başvurarak şikâyetçi olan Selma Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 olay kaydı olduğu öğrenildi. Kadının darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DARBETTİĞİNİ KABUL EDİP PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Olayın ardından şikâyet üzerine gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde, spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti. Kendi kirasına eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne süren Gökhan Ş., ardından aralarında tartışma çıktığını, Selma Y.'yi darbettiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Olayla ilgili 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem yapılan Gökhan Ş., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Darbedilen Selma Y. ise ifadesinde, "Bu iş yerini, iş yeri kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiraladım. 1 Eylül Salı günü Gökhan Ş. bana hitaben, 'Kiranı 40 bin lira yaptım' dedi. Ben de kendisine, 'Hocam, kiramı neden 40 bin lira yapıyorsunuz? 6 ay oldu kiralama yapalı ve daha kiranın senesi gelmedi. Bir yenilik mi yaptınız? Kiranıza da zam gelmedi."

"Zam yapmanızın sebebi nedir? Bana bir açıklama yapın, ben de buna göre hareket edeyim' dedim. Daha sonra Gökhan Ş., 'Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git' dedi. Ben de 'Kusura bakma, ben bir yere gidemem. Kira artışları böyle son dakika söylenecek bir şey değil. Dersi devam etmekte olan öğrencilerim var, bir yere gidemem. Bu kirayı da ödeyemem. Kendime yeni bir yer bulana kadar birkaç ay aynı kiradan vermeye devam ederim, daha sonra çıkarım' dedim" ifadelerini kullandı.