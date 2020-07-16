Van'da keşif uçağı düştü! Olay yerinden görüntüler...

Bakan Soylu şunları söyledi:

"16 Temmuz sabahında hepinize malesef üzücü bir haber vereceğiz. Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkaride keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak bizim envanterimize kayıtlı olan keşif uçağımız 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında yine keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. Ve içerisinde 2si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 teknik personel ile birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Ve bir uçağın alçaldığını gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Ve zannediyorum gece 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağının 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağına çarparak kırıma uğradı ve 2si kahraman pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler. Şu anda oradalar biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."