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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucunda aralarında itfaiye eri, güvenlik korucusu, astsubay ve sivillerin bulunduğu 26 kişi şehit oldu. AFAD'ın son dakika bilgisine göre 53 vatandaş ise yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarına yaptığı açıklamada 10-15 kişinin çığ altında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Soylu çığ felaketinin olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesine çalışmaları yerinde izlemek üzere hareket etti. Van'daki gelişmeler anbean takip edilirken, vatandaşlar çığ düşmesi sırasında alınacak önlemler ve aranması gereken acil numaraları araştırıyor. İşt çığ felaketi sonrası yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 17:11
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