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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucunda aralarında itfaiye eri, güvenlik korucusu, astsubay ve sivillerin bulunduğu 26 kişi şehit oldu. AFAD'ın son dakika bilgisine göre 53 vatandaş ise yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarına yaptığı açıklamada 10-15 kişinin çığ altında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Soylu çığ felaketinin olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesine çalışmaları yerinde izlemek üzere hareket etti. Van'daki gelişmeler anbean takip edilirken, vatandaşlar çığ düşmesi sırasında alınacak önlemler ve aranması gereken acil numaraları araştırıyor. İşt çığ felaketi sonrası yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 17:11
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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saatlerinde çığ felaketi meydana geldi. Kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir çığ felaketi daha yaşandı. Kurtarma ekibi dahil onlarca vatandaş çığın altında kaldı. Arama çalışmaları hala sürerken İçişleri Bakan Süleyman Soylu ilk belirlemelere göre 8 kişinin şehit olduğunu aktardı. A Haber ekranlarındaki bu açıklamanın ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD, 26 kişinin şehit olduğunu duyururken, 53 de yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Vatandaşlar Van'daki son durumu araştırırken, çığ sırasında alınacak tedbirleri de araştırıyor. İşte detaylar...

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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?

ÇIĞ NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır.

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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?

Çığ kısaca, kar tabakası veya tabakalarının iç ve dış kuvvetler etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir. Kar tabakalarının birbirlerinden farklı özellikleri olacağından; çığ, bazen diğer bir tabaka üzerinde kayan bir tabaka veya tabakalar ile veya tüm tabakaların zemin üzerinde topluca kaymaları sonucunda oluşur.

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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?

TÜRKİYE'DE ÇIĞ

Türkiye'nin özellikle kuzey-kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde, çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip dağlık alanlar mevcuttur. Ortalama yüksekliği 1000 m'yi geçen ve çığ oluşumuna uygun alanların yüzölçümü bu bölgeler içinde çok yüksek bir yüzdeye sahiptir. Dağlık alanların, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğunu düşünecek olursak, çığ olayının meydana geldiği alanların yayılımının ne kadar büyük olduğu anlaşılır. Bu bölgelerde meydana gelen çığlar, yerleşim yerlerini, yolları, turistik tesisleri ve diğer bütün devlet yatırımlarını tehdit etmektedir. Çığ olayının yerleşim yerlerine etkisi her afet türü gibi sosyal ve ekonomik açıdan olmaktadır.

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VAN'DA ÇIĞ FELAKETİ! Çığ sırasında alınacak önlemler neler? Çığ sonrası hangi numaralar aranmalı?

ÇIĞ ANINDA NE YAPILMALI?

Çığ genellikle çok hızlı gelişir ve hareket eder. Bu nedenle, çığın oluşması fark edildikten sonra mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalıdır. Çığın başlangıç anından sonra, eğer bina içinde değil dışarıda bulunuyorsanız,

- Çığ başladığında, çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine, etrafta bulunan araçlara (araba, kayak, kar aracı veya hiçbir şey) ve var olan daha güvenli yerlere (büyük ve sabit kayalar, yamaç aşağı girintiler, vb.) bağlı olarak, o alandan çok hızlı bir şekilde ayrılmaya karar vermek gerekir.