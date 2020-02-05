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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmurun etkisi sürüyor. Vatandaşlar İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış beklenirken, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 18:28
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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul hava durumu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte, 5 Şubat Çarşamba İstanbul hava durumu…

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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da Perşembe günü karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıkların 4-5 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, Cuma ve Cumartesi kar yağışı yoğun şekilde etkili olacak. Pazar günü hafif kar yağışı etkisini artırırken, Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak.

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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.