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İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
İstanbul'da bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmurun etkisi sürüyor. Vatandaşlar İstanbul hava durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış beklenirken, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 18:28
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