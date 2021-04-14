Vaka rekortmeni olan Samsun'dan sevindiren haber

"KEŞKE HERKES ESKİ HUZURUNA KAVUŞSA"

Kurallara uyulması gerektiğini ifade eden Ömer Gezginci, "İnsanlarımız biraz daha tedbir alırsa bunu atlayacağız, buna inanıyorum. Yeni yasaklar yerinde oldu, hatta biraz daha uzun süreli olabilirdi. Bazı vatandaşlar misafirliklere gidiyor ve birbirlerine koronavirüs bulaştırıyor. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben müzisyenim ve bu pandeminden dolayı 150 düğüne gidemedim. Çok üzgünüz ama şükür etmek lazım. Samsun'daki bu vaka azalışı beni de mutlu etti, keşke herkes eski huzuruna kavuşsa" dedi.