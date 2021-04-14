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Vaka rekortmeni olan Samsun'dan sevindiren haber
Türkiye genelinde 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, düşüş yaşandı. Kentte 100 bin kişide vaka görülme sayısı 678,72'den, 645,17'e geriledi. Önlemleri elden bırakmayan yetkililer, ramazan ayıyla birlikte denetimleri de artırdı. Durumdan memnun olan bölge halkı ise herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:03
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