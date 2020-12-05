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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...

Son dakika... Büyük İstanbul depremi ne zaman? Antalya ve çevre illerde de hissedilen 5.4'lük depremin ardından İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündeme geldi. Büyük İstanbul depremi hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Uzmanlar 'İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak" diyerek vatandaşları uyardı. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 16:55
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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...

Son dakika... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geliyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya'da büyük panik yaratan depremin ardından, beklenen İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul, İzmir ve Malatya için uyarılarda bulundu. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte uzman açıklamaları...

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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul, İzmir ve Malatya için uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, "Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını ama Adalar'ın güneyinden geçen fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyoruz. Ancak her ikisinin birden kırılma olasılığı var. İkisi birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak" dedi.

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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...

"BURASI DAHA ÖNCE OLDUKÇA SESSİZDİ"

Geçtiğimiz günlerde Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Çelikhan-Erkenek bölgesi ile Maraş-Türkoğlu bölgesine dikkat çekerek bu bölgede geçmiş tarihte yaşanan depremleri hatırlattı.

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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...

Prof. Dr. Görür, "Malatya'da olan depremler çoğunlukla Doğu Anadolu fay kuşağı üzerinde oluyor. Bu kuşak Bingöl Karıova'dan başlıyor, İskenderun Körfezi'ne kadar devam ediyor. Bu fay kuşağı özellikle 2020 yılında Elazığ'da olan deprem nedeniyle hareketlendi. Burası daha önce oldukça sessizdi. Sadece 1970 yıllında Bingöl depremi vardı. Ondan sonra da küçük deprem olan Palu depremi oldu. O zaman Sivrice'ye dikkat etmek gerekir diye uyarıları yapmıştık. 2003-2004 yıllarında bu uyarıyı yaptım ama Palu depremi 2010 yılında oldu" dedi.

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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...

ÇELİKAN-ERKENEK, MARAŞ-TÜRKOĞLU FAYINA DİKKAT

Önceki yıllarda yaşanan depremlerin tekrar edebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Görür, "2020 yılında da Elazığ Sivrice'de deprem oldu. Bu deprem hattı Sivrice ile Pütürge arasındaki fay kolunu kırdı. Dolayısıyla hem Elazığ'ı hem de Malatya'yı etkiledi. Sivrice hattı kırılınca dikkatimizi onun Güneybatısında yer alan Çelikhan-Erkenek arasına ve Maraş-Türkoğlu yöresine dikkat çekmeye başladık. Çünkü böyle doğrultu atımlı faylar bir yerde büyük deprem ürettikleri zaman o fay üzerinde onun devamı olan yerlerde stresi artırır.