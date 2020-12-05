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Uzmanlardan korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İki fay birden kırılırsa...
Son dakika... Büyük İstanbul depremi ne zaman? Antalya ve çevre illerde de hissedilen 5.4'lük depremin ardından İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündeme geldi. Büyük İstanbul depremi hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Uzmanlar 'İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak" diyerek vatandaşları uyardı. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 16:55
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