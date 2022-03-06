Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

Ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı yalanının ardından zincir marketler yağları depolara kaldırıp vatandaşa satmadı. Bazı marketler ise hemen etiket değişikliğine gitti. Gelen ihbarların ardından Diyarbakır'da zabıta ekipleri depolarda yağ saklayan marketlere gece baskını yaptı.