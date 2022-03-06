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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

Ayçiçek yağlarında fiyatların artacağı spekülasyonları üzerine bazı zincir marketlerin ürünleri depolarına kaldırmaya başladığı şikayetleri üzerine harekete geçildi. Gelen ihbarların ardından Diyarbakır'da zabıta ekipleri depolarda yağ saklayan marketlere gece baskını yaptı.

Giriş Tarihi: 06.03.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 15:25
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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

Ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı yalanının ardından zincir marketler yağları depolara kaldırıp vatandaşa satmadı. Bazı marketler ise hemen etiket değişikliğine gitti. Gelen ihbarların ardından Diyarbakır'da zabıta ekipleri depolarda yağ saklayan marketlere gece baskını yaptı.

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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenledi. Birçok marketin deposunda yüklü miktarda ayçiçek yağı ele geçirdi.

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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine stokçuluk yapan marketlere gece saatlerinde baskın düzenledi.

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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı. Marketlerin raflarında yer almayan yağların depolarda olduğu görüldü.

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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi

İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.