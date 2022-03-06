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Ayçiçek yağı stokçuluğu yapan marketlere baskın! Vatandaşa zam oyununa geçit verilmedi
Ayçiçek yağlarında fiyatların artacağı spekülasyonları üzerine bazı zincir marketlerin ürünleri depolarına kaldırmaya başladığı şikayetleri üzerine harekete geçildi. Gelen ihbarların ardından Diyarbakır'da zabıta ekipleri depolarda yağ saklayan marketlere gece baskını yaptı.
Giriş Tarihi: 06.03.2022 15:15Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 15:25