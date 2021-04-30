Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 7 büyüklüğünde olması beklenen Marmara Depremi için uyarılarda bulundu. 'Her 50 yılda bir oluyor' diyen Ersoy, tsunami riskine de dikkat çekti. Depremin değil, kötü yapılaşma ve zeminin öldürdüğünü ifade eden Ersoy, tahminleri için ise, "Bunu söylemek kehanet değil" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise depremin endişesini yaşıyor.