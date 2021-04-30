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Haberler Galeri Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 7 büyüklüğünde olması beklenen Marmara Depremi için uyarılarda bulundu. 'Her 50 yılda bir oluyor' diyen Ersoy, tsunami riskine de dikkat çekti. Depremin değil, kötü yapılaşma ve zeminin öldürdüğünü ifade eden Ersoy, tahminleri için ise, "Bunu söylemek kehanet değil" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise depremin endişesini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 00:13 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 00:13
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Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marmara depremi için uzman isimlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbullular depremin büyüklüğü hakkında yapılan açıklamaları endişe ile takip ediyor. AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 7 büyüklüğünde olması beklenen Marmara Depremi için uyarılarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu çevirim içi düzenlenen konferansta konuşan AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor.

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Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu çevirim içi düzenlenen konferansta konuşan AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor. O yüzden gelecekte de bir deprem olmasını söylemek kehanet değil. Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır" dedi.

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Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde internet üzerinden düzenlenen, konuşmacı olarak İnşaat Fakültesi Dekanı, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Müdürü ve AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un katıldığı "Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu Konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

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Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...

İnternet üzerinden çevrimiçi düzenlenen konferansa Tekirdağ'dan çok sayıda yetkili de katılım gösterdi.