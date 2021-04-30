30 Nisan 2021, Cuma
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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

30 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 3 hafta sürecek tam kapanma dönemi başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de Cuma namazı oldu. İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada sürecinde camilerde namaz kılınıp kılınmayacağına yönelik merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 30 Nisan'da Cuma namazı var mı? Tam kapanmada bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:58
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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

Son dakika... Bugün Cuma namazı kılnacak mı? Türkiye genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 3 hafta sürecek tam kapanma sürecinde camilerde namaz kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? İşte cevaplar...

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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

30 NİSAN CUMA NAMAZI VAR MI?

Türkiye'de uygulanan tam kapanma sürecinde bazı sorular gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından Diyanet tarafından merak edilen "Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt geldi.

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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

3 hafta sokağa çıkma yasağı sürecinde camilerde cuma namazı ve vakit namazları kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma sürecinde camilerde cemaatle namaz kılınacağını belirterek, "Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız camilerde kılınacak." ifadelerini kullandı.

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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk oldu. Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

4 rekat cumanın ilk sünneti,
2 rekat cumanın farzı,
4 rekat cumanın son sünneti,
4 rekat Zuhri ahir,
2 rekat vaktin son sünneti.