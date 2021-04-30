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Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
30 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 3 hafta sürecek tam kapanma dönemi başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de Cuma namazı oldu. İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada sürecinde camilerde namaz kılınıp kılınmayacağına yönelik merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 30 Nisan'da Cuma namazı var mı? Tam kapanmada bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:58
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