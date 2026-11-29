"Jeolojik yapıdaki tali faylara, kırık sistemlerine, yer altının jeolojik yapısına, bölgedeki kayaçların özelliklerine ve yayılımlarına genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmayı tetikleyen ana etkenlerden birinin kıyıya paralel devam eden fayların harekete geçmiş olması olduğunu görüyoruz."

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİĞE VURGU

Bölgedeki jeolojik hareketliliğe dikkat çeken Yaşar, "2023 depreminden bu yana bölgedeki hareketlilikten kaynaklanan, her ne kadar derin gibi görünse de birbirleriyle çok bağlantılı olmayan küçük çaplı uzanımların olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda şev stabilitesi açısından bakıldığında eğim yönünde, özellikle kireç taşlarının eğimi doğrultusunda hem güncel hem de çok eski kırık ve çatlaklara rastladık. Oradaki fayın dikine gelişmesi ve aynı zamanda tali fayların birbirini harekete geçirmesi nedeniyle bölgedeki birimlerde hareketlilik olduğunu tespit ettim" dedi.

Yaşar, uzmanların bölgede detaylı inceleme yapmasını beklediklerini kaydetti.