Uzman isim Hatay'da evlere yaklaşan devasa yarıkların olası nedenlerini açıkladı
Hatay'ın Payas ilçesinde son aylarda ortaya çıkan ve yer yer 10 metre derinliğe ulaşan yarıklar, bölge halkını tedirgin etti. Toprağı ve kayaları ortadan ikiye bölen yarıkların evlere kadar yaklaşması endişeleri artırırken Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ergül Yaşar, bölgedeki kırılmaların olası nedenlerine değindi.
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'nde kırsal alanda ortaya çıkan yarıklar, bölge halkında korku ve endişeye yol açtı. Son aylarda giderek büyüyen, toprak araziyi ve kayaları ortadan ikiye bölen yarıkların yer yer 10 metre derinliğe ulaşması ve evlere yaklaşması üzerine gözler bölgedeki jeolojik hareketliliğe çevrildi.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ergül Yaşar, bölgede meydana gelen kırılmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
KIYIYA PARALEL UZANAN FAYLARA DİKKAT ÇEKTİ
Bölgede denize paralel uzanan fayların bulunduğunu belirten Yaşar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatarak kırılmaların oluşumuna dair şu ifadeleri kullandı:
"Jeolojik yapıdaki tali faylara, kırık sistemlerine, yer altının jeolojik yapısına, bölgedeki kayaçların özelliklerine ve yayılımlarına genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmayı tetikleyen ana etkenlerden birinin kıyıya paralel devam eden fayların harekete geçmiş olması olduğunu görüyoruz."
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİĞE VURGU
Bölgedeki jeolojik hareketliliğe dikkat çeken Yaşar, "2023 depreminden bu yana bölgedeki hareketlilikten kaynaklanan, her ne kadar derin gibi görünse de birbirleriyle çok bağlantılı olmayan küçük çaplı uzanımların olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda şev stabilitesi açısından bakıldığında eğim yönünde, özellikle kireç taşlarının eğimi doğrultusunda hem güncel hem de çok eski kırık ve çatlaklara rastladık. Oradaki fayın dikine gelişmesi ve aynı zamanda tali fayların birbirini harekete geçirmesi nedeniyle bölgedeki birimlerde hareketlilik olduğunu tespit ettim" dedi.
Yaşar, uzmanların bölgede detaylı inceleme yapmasını beklediklerini kaydetti.
ÇİVİ KALINLIĞINDAKİ ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ, YARIKLAR EVLERE YAKLAŞTI
Öte yandan Sincan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son aylarda giderek büyüyen yarıklar nedeniyle büyük endişe yaşıyor.
Yarıkların evinin yanı başından geçtiğini belirten Celal Bozca, "Yarıklar evimin tam 3 metre arkasından geçiyor. Evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip arka kısmından, yani tam köşesinden geçiyor" dedi.