"46 MİLYON İZLETTİK"

Lodoslu havalarda dalga videoları çektiğini belirten içerik üreticisi Yusuf Albayrak, "Lodos olduğu zaman dalga videoları çekiyorum. O gün de Üsküdar'a gelmiştim. Video çekiyorken arkadaşlar buradaydı, burada ıslanıyorlardı. Onlara dedim ki, 'Sizi ben bir video çekeyim, milyonluk izleteyim sizi.' Ama biz biraz abarttık, 46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım. Çok sevinçliyim video izlendi diye. Bir emeğimin karşılığını aldım. Video sonrası arkadaşları en son kafeye getirdim, güzel bir çay ısmarladım onlara, sonra evlerine gönderdim onları" dedi.