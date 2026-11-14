46 milyon kez izlendi! Üsküdar'da dev dalgaların yakaladığı gençler konuştu: Biraz abarttık
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle dün (13 Kasım) Üsküdar Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Hatıra fotoğrafı çektirmek için deniz kenarında poz veren 3 genç, bir anda kıyıya vuran dalgalarla sular altında kaldı. O anları kaydeden içerik üreticisi Yusuf Albayrak'ın paylaştığı video 46 milyon izlenmeye ulaşırken, gençler yaşadıklarını anlattı.
Sosyal medyanın konuştuğu olay dün (13 Kasım) akşam saatlerinde Üsküdar Sahili'nde meydana geldi.
İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
Dalgaların metrelerce yükseldiğini gören 3 genç, hatıra fotoğrafı çektirmek için deniz kenarında poz verdi. Ancak o sırada kıyıya vuran dev dalga gençleri bir anda suların içinde bıraktı.
O anları içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından Albayrak ve dalgalara yakalanan 3 genç, yaşadıklarını anlattı.
"46 MİLYON İZLETTİK"
Lodoslu havalarda dalga videoları çektiğini belirten içerik üreticisi Yusuf Albayrak, "Lodos olduğu zaman dalga videoları çekiyorum. O gün de Üsküdar'a gelmiştim. Video çekiyorken arkadaşlar buradaydı, burada ıslanıyorlardı. Onlara dedim ki, 'Sizi ben bir video çekeyim, milyonluk izleteyim sizi.' Ama biz biraz abarttık, 46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım. Çok sevinçliyim video izlendi diye. Bir emeğimin karşılığını aldım. Video sonrası arkadaşları en son kafeye getirdim, güzel bir çay ısmarladım onlara, sonra evlerine gönderdim onları" dedi.
GENÇLER O ANLARI ANLATTI
Dalgaların arasında kalan gençlerden Ekrem Azze (16), "Tam burada biz eğlenirken Yusuf abimizi gördük, video çekiyordu. Dalgaların arasında güzel bir manzara karşılığında video çektik, bir günde yayıldı. Bütün Türkiye'de, Fransa'da görülmüş durumda" diye konuştu.