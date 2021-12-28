28 Aralık 2021, Salı
Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…
Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online olacak mı? Online olan üniversiteler arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi okullara giderken, bazı üniversitelerin peş peşe karar almasıyla birlikte üniversiteler online olacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; üniversiteler kapanacak mı? Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden online eğitim kararı gelmişti.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:35
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