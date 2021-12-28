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Haberler Galeri Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online olacak mı? Online olan üniversiteler arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi okullara giderken, bazı üniversitelerin peş peşe karar almasıyla birlikte üniversiteler online olacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; üniversiteler kapanacak mı? Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden online eğitim kararı gelmişti.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:35
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Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Bazı üniversitelerin yüz yüze eğitimden online eğitime geçmesiyle birlikte üniversiteler kapanacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Köklü üniversitelerden birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden online eğitim kararı gelmişti. Gözler diğer üniversitelerin alacağı kararlara çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

İTÜ'DEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.

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Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

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Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

Koyuncu, "Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası'ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir" dedi.

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Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…

UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALAN ÜNİVERSİTELER

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk Fakültelerinde uygulamaları dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılması kararlaştırıldı.