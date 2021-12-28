Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Bazı üniversitelerin yüz yüze eğitimden online eğitime geçmesiyle birlikte üniversiteler kapanacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Köklü üniversitelerden birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden online eğitim kararı gelmişti. Gözler diğer üniversitelerin alacağı kararlara çevrildi.