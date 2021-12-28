28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 2022 yılı içerisinde 500 personel alımı yapılacağı bildirildi. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı araştırılmaya başlandı. 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 personel alımı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:16
  • 1
  • 10
Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yazılı ve sözlü sınavla, müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edilecek. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı sürecine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 10
Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

  • 4
  • 10
Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

  • 5
  • 10
Adalet Bakanlığı 550 personel alımı ilanı yayınlandı! 2022 Adalet Bakanlığı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir?

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 105 dakika sürecek.