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Haberler Galeri Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021 YKS tercihlerinin başlamasının ardından üniversitelerin açılış tarihi gündeme geldi. Pandemi nedeniyle online eğitime geçilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olup olmayacağı merak ediliyor. Üçüncü kademeli normalleşme sürecinin ardından kısıtlamalar kaldırılmış ve yüz yüze eğitim için açıklamalar peş peşe gelmeye başlamıştı. Peki, üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 11:12
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Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler, bu dönem yüz yüze eğitim olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER BU YIL AÇILACAK MI?

Üniversitelerde yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde üniversitelerin açılacağı tarihi duyurmuştu.

Buna göre, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

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Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül'e kadar aşılanmalarının tamamlanması istendi.

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Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" ifadelerine yer verdi. Buna göre, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunda detayların görüşülmesi bekleniyor.

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Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

YKS BAŞARI SIRALAMASI VE TABAN PUANLAR

2021 üniversite tercihleri için başarı sıralaması ve taban puanlar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Tablo-3 ve Tablo-3 tablosundan 2021 YKS başarı sıralaması ve taban puan bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN...