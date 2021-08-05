Üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK son gelişmeler...

Üniversiteler bu yıl açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021 YKS tercihlerinin başlamasının ardından üniversitelerin açılış tarihi gündeme geldi. Pandemi nedeniyle online eğitime geçilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olup olmayacağı merak ediliyor. Üçüncü kademeli normalleşme sürecinin ardından kısıtlamalar kaldırılmış ve yüz yüze eğitim için açıklamalar peş peşe gelmeye başlamıştı. Peki, üniversiteler bu yıl açılacak mı? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...