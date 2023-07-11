HaberlerGaleriÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...
ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...
2023 YKS sınav sonuçları için geri sayım sürerken adaylar, tercih etmeye hazırlandıkları üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. 17-18 Haziran'da düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin kontenjanlarını duyurdu. Peki 2023 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite kontenjanları ve başarı sıralamalarına ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 14:05Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 14:07