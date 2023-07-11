ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir." ifadelerini kullandı