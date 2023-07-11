11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

2023 YKS sınav sonuçları için geri sayım sürerken adaylar, tercih etmeye hazırlandıkları üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. 17-18 Haziran'da düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin kontenjanlarını duyurdu. Peki 2023 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite kontenjanları ve başarı sıralamalarına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 14:07
  • 1
  • 13
ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

"2023 YKS taban puanları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Hayal ettikleri üniversite eğitimi alabilmek için şehir ve fakülte tercih etmeye hazırlanan lise mezunları okulların kaç puanla alım yaptığı araştırıyor. Tercih dönemi öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kontenjanları ÖSYM'ye bildiriyor. Peki, 2023 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

2203 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

  • 3
  • 13
ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir." ifadelerini kullandı

  • 4
  • 13
ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

  • 5
  • 13
ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...

Adaylar oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları, başarı sıralamaları ve OBP başarı puanlarını sonuç ekranında görebilecek.

Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sıralaması, AYT ile YDT puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Ayrıca adaylar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli puanlarını sonuç ekranında görüntüleyebilecek.