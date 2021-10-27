Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

Kızılay personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde istidam etmek üzere personel alımı yapan kurum adaylardan KPSS şartı aramıyor. Resmi kariyer sayfası üzerinden alım yapılacak kadrolara, başvuru şartlarına ve tarihine kadar merak edilen tüm detaylar duyuruldu. İlana başvurmak isteyenler konu hakkında yapılan açıklamanın detaylarını araştırıyor. Sizler için detayları haberimizde derledik.