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Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

Kızılay personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde istidam etmek üzere personel alımı yapan kurum adaylardan KPSS şartı aramıyor. Resmi kariyer sayfası üzerinden alım yapılacak kadrolara, başvuru şartlarına ve tarihine kadar merak edilen tüm detaylar duyuruldu. İlana başvurmak isteyenler konu hakkında yapılan açıklamanın detaylarını araştırıyor. Sizler için detayları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 00:24
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Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS’siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak. Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu. Başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapmaya devam ediyor. Kurum Türkiye'nin farklı illerinde istidam etmek üzere Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı gerçekleştirecek. İşte, Kızılay personel alımı için başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS’siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı başvuruları online olarak alınmaya devam ediyor. Adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar https://basvuru.kizilaykariyer.com/ resmi internet adresi üzerinde online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

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Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS’siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi kadrolarına personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. İşte kadrolara ilişkin başvuru şartları;

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Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS’siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

Elektrik Teknisyeni Başvuru Şartları

Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerinden mezun,

Minimum 2 yıl bina işletmelerinde (otel, hastane, AVM, rezidans vb.) çalışmış olan,

Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,

Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj,

bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,

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Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS’siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...

Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit,

tamir ve bakımını yapabilecek,

Takım çalışmasına yatkın,

iletişim becerisi yüksek,

dinamik,

İletişim yönü güçlü,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.