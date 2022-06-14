HaberlerGaleriUfka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?
Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?
Ufka Yolculuk 2. aşama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk 10. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 2. aşama sınavları 12 Haziran'da online olarak gerçekleştirildi. Sınava ait soru ve cevaplar ise 13 Haziran'da erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte merak edilenler...