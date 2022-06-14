Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

UFKA YOLCULUK YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Türkiye genelinde her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 9 bin, üçüncülere 8 bin TL ödül verilecek olan yarışmada ilk 50'ye girenler de ödüllendiriliyor. Merkezi ödüller ile proje ortağı STK'lar tarafından çeşitli kategoriler için il ve ilçelerde verilecek olan sürpriz ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre sahiplerini bulacak.