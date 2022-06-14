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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

Ufka Yolculuk 2. aşama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk 10. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 2. aşama sınavları 12 Haziran'da online olarak gerçekleştirildi. Sınava ait soru ve cevaplar ise 13 Haziran'da erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 15:24
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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

Ufka Yolculuk sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2. Aşama sınavı 12 Haziran Pazar günü 81 ilde gerçekleştirildi. Yüz binlerce başvurunun yapıldığı sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ufka Yolculuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2022 Pazar günü online olarak gerçekleştirilen 2. aşama sınavının sonuçları 24 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, yarışmacı sayfalarında görülebilecek.

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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

UFKA YOLCULUK YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Türkiye genelinde her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 9 bin, üçüncülere 8 bin TL ödül verilecek olan yarışmada ilk 50'ye girenler de ödüllendiriliyor. Merkezi ödüller ile proje ortağı STK'lar tarafından çeşitli kategoriler için il ve ilçelerde verilecek olan sürpriz ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre sahiplerini bulacak.

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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

Birincilere : 10.000₺

İkincilere : 9.000₺

Üçüncülere: 8.000₺

Dördüncülere: 7.000₺

Beşincilere: 6.000₺

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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?

6-10 : 4.000₺

11-20 : 2.500₺

21-30: 1.500₺

31-50: 1.000₺