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Haberler Galeri KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 1.800 personel alımı için KPSS 2022/8 tercihleri alındı. 9 Haziran'da sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 14:58
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KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2022/8 tercihlerinin tamamlanması ile birlikte gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Bakanlık taşra teşkilarında istihdam edilmek üzere tercihler alındı. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, 9 Haziran'da sona eren tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor.

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KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ziraat Mühendisi: 523
Veteriner Hekim: 392
Gıda Mühendisi: 135
Orman Mühendisi: 86
Su Ürünleri Mühendisi: 51

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KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 24
Laborant: 23
Kimyager: 23
Biyolog: 23
Veteriner Sağlık Teknikeri: 10

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KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?

Ziraat Tekniker: 10
Veteriner Sağlık Teknisyen: 3
Ziraat Teknisyen: 3
Büro Personeli: 182
Orman Muhafaza Memuru: 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100