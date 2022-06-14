14 Haziran 2022, Salı
KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?
KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 1.800 personel alımı için KPSS 2022/8 tercihleri alındı. 9 Haziran'da sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.06.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 14:58
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