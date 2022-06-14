KPSS 2022/8 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2022/8 tercihlerinin tamamlanması ile birlikte gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Bakanlık taşra teşkilarında istihdam edilmek üzere tercihler alındı. Peki, KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...