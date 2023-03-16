Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

Mersin'de yaşanan deprem endişeye neden oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntının ardından okullarda son durum araştırılmaya başlandı. 4.3 büyüklüğündeki deprem Mersin ve Antalya'da hissedildi. Veli ve öğrenciler arama motorlarında "Mersin'de okullar tatil mi?"," Mersin yarın okul var mı, yok mu?" sorusunu araştırmaya başladı. işte detaylar...