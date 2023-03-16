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Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?
Mersin'de okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Yaşanan sarsıntı ile birlikte veli ve öğrenciler eğitim öğretime ara verilip verilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Mersin'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 23:33Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 23:36