16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

Mersin'de okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Yaşanan sarsıntı ile birlikte veli ve öğrenciler eğitim öğretime ara verilip verilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Mersin'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 23:33 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 23:36
  • 1
  • 9
Mersin’de okullar tatil mi? Erdemli’de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

Mersin'de yaşanan deprem endişeye neden oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntının ardından okullarda son durum araştırılmaya başlandı. 4.3 büyüklüğündeki deprem Mersin ve Antalya'da hissedildi. Veli ve öğrenciler arama motorlarında "Mersin'de okullar tatil mi?"," Mersin yarın okul var mı, yok mu?" sorusunu araştırmaya başladı. işte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Mersin’de okullar tatil mi? Erdemli’de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

MERSİN'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Deprem Mersin ve Antalya'dan da hissedildi. Saat 22.59'da yaşanan depremin derinliği 16.04 kilometre olarak ölçüldü.

  • 3
  • 9
Mersin’de okullar tatil mi? Erdemli’de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

MERSİN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Mersin 3. derece riskli deprem bölgesinde yer almaktadır.

  • 4
  • 9
Mersin’de okullar tatil mi? Erdemli’de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

Öncelikle şunu belirtelim ki Mersin'de okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

  • 5
  • 9
Mersin’de okullar tatil mi? Erdemli’de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.