TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

TUS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 3-9 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu süre içerisinde toplam 2.154 adat tercihte bulunurken, 441 adayın yerleştirmesi yapıldı ve 1.853 kontenjan boş kaldı. Peki, TUS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...