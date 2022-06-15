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Haberler Galeri TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

TUS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 3-9 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu süre içerisinde toplam 2.154 adat tercihte bulunurken, 441 adayın yerleştirmesi yapıldı ve 1.853 kontenjan boş kaldı. Peki, TUS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:38
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TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

TUS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS sınavının ardından tercih işleminde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TUS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemleri sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

TUS yerleştirme sonuçlarının ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

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TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

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TUS ek tercih sonuçları sorgulama: 2022 1. dönem TUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM açıkladı

DİKKAT ! Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.