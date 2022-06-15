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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ölümüne yol açan sel baskınının, Tatlar Deresi'nde yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı ortaya çıktı. AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, aynı zamanda servis şoförü olan İlkay Yiğit'in ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin nasıl geldiğini anlattı. Bildik, "Büyükşehir, Tatlar Deresi'nde yol çalışması yaparken dereyi daralttı. Sel suyu yola taştı. İlkay Yiğit minibüsünün içinde boğularak öldü" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 11:14
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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ölümüne yol açan sel baskınının, Tatlar Deresi'nde yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

Ankara Büyükşehir meclisinin Haziran ayı toplantısının ana gündemi, 4 kişinin öldüğü sel felaketi oldu.

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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

Akyurt'taki sel felaketinin, Tatlar deresinde Büyükşehir tarafından yapılan hatalı dolgudan kaynaklandığı dile getirildi.

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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

Yarım bırakılan isale hatları ile mazgal ve rögarların temizlenmemesi ve Büyükşehir'in ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışmamasının da felakete zemin hazırladığı vurgulandı.

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Akyurt’taki sel felaketinin nedeni belli oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hatalı dolgu

Toplantıya başkanlık yapan Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal "ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tedbirleri artırarak isale hatları, boru hatlarını değiştirerek ciddi önlemler almasında fayda var" dedi.