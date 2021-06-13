Türkiye'nin yeni gözdesi Yusufeli Barajı! 7 yıllık emeği 1 dakika 40 saniyeye sığdırdılar

7 yıl, 2 bin 549 gün, 364 hafta, 85 ay, 2 bin 549 gün, 152 bin 940 saat, 9 milyon 176 bin 400 dakika süren barajın gövde çalışmasının 0'dan 275 metreye yüksekliğe çıkışı, her 15 dakikada bir çekilen 611 bin 760 adet fotoğraf içerisinden Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri tarafından seçilerek time-lapse yöntemi ile montajlanarak 1 dakika 40 saniyeye sığdırıldı.

