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Türkiye'nin yeni gözdesi Yusufeli Barajı! 7 yıllık emeği 1 dakika 40 saniyeye sığdırdılar
Bittiğinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı gövdesinin yaklaşık 7 yıllık yapım hikayesi time lapse tekniğiyle 1 dakika 40 saniyede gösterildi. Baraj gövdesinin 0'dan 275 metreye yüksekliğe çıkışı 7 yıl boyunca her 15 dakikada bir 611 bin 760 kare fotoğraf ile kayda alındı.
Giriş Tarihi: 13.06.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 09:11
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