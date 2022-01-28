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Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında

Yıllardır özlemle beklenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geliştirildi. Milli gurur yerli otomobil TOGG'da flaş bir gelişme yaşandı. TOGG'un resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, sektörünün saygın yayını Exhibitortarafından, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg seçildi.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 12:05
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Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında

Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. TOGG tarafından yapılan yeni açıklamaya göre CES yerli otomobili "En İyi 20 Markası"ndan biri olarak TOGG seçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında

NE OLMUŞTU?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022), TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söylemişti.

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Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında

Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

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Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında

Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuşmuştu.

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Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında

TESCİL EDİLDİ

Karakaş, "Akıllı cihazımızı, kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use - Case Mobility ® kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik" ifadelerini kullanmıştı.