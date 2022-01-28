28 Ocak 2022, Cuma
Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobilde flaş gelişme! TOGG en iyi markalar arasında
Yıllardır özlemle beklenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geliştirildi. Milli gurur yerli otomobil TOGG'da flaş bir gelişme yaşandı. TOGG'un resmi Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, sektörünün saygın yayını Exhibitortarafından, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg seçildi.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 12:05
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