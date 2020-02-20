Türkiye'nin en büyüğü Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan ve Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan devasa kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor. İşte Türkiye'nin en büyüğü olan kütüphaneden kareler...