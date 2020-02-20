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Türkiye'nin en büyüğü Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan ve Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan devasa kütüphanede 100 farklı ülkeden kitap bulunuyor. İşte Türkiye'nin en büyüğü olan kütüphaneden kareler...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 16:14
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Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Bu anlamlı günde Millet Kütüphanemizin açılışını yaparak dünyaya çok önemli mesaj verdiğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

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Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
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Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
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Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...
Türkiye'nin en büyük Ankara'da açıldı! İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi...