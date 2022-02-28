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Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

Tarihe çalınana kara leke 28 Şubat darbesinin üzerinden 25 sene geçti... Türk siyasi tarihinin kara günü olan ve 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 25 sene geçti. Türkiye, kadınların dininin gereği başörtüsünü taktığı için okullara sokulmadığı, dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve 'bin yıl sürecek' ifadesi kullanan 28 Şubat darbesini atlattı. Fakat kara leke hafızalara kazındı. 28 Şubat ardında vesayetçilerin zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur bıraktı. 28 Şubat'ta neler yaşandı?

Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:37
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Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

28 Şubat 'postmodern' darbesinin esas hedefi bir milletin mayasında saklı öz kimliği olan İslam dini ve Müslümanlığı sonsuza kadar Anadolu topraklarından silmekti. Kara günlerde namaz kılıyor veya başörtüsü takıyor diye milyonlarca insanın hayatı kabusa çevrildi. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke çalan o acı dolu senelerin gözler önüne serdiği ibretlik fotoğraf, üzerinden bin sene geçse de hafızalardan silinmeyecektir. 28 Şubat'ta neler oldu?

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Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

REFAH PARTİSİ 1. PARTİ OLDU - 24 ARALIK - 1995

Kartel medyasının siyaset üzerinde kurduğu baskılara rağmen 1995 genel seçimlerinden Refah Partisi %21,38 oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.

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Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

NECMETTİN ERBAKAN BAŞKBAKAN OLDU - 28 HAZİRAN - 1996

Aralıksız devam eden medya baskısının kızıştırdığı ortamda Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi hükümet kurmak için anlaştı. RE-FAH-YOL koalisyon hükümetinin başbakanı Necmettin Erbakan oldu.

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Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

ERBAKAN D-8'İ KURDU - 24 EKİM

Batı'ya inat Başbakan Necmettin Erbakan, 8 İslam devletinin katılımıyla uluslararası ekonomik sahada işbirliğini sağlayarak D-8'i kurdu.

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Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

28 ARALIK

Aczimendiler'iıı lideri olarak gösterilen Müsliim Gündüz, Fadime Şahin ile yakalandı. Gündüz'ü evine kameralar eşliğinde yapılan baskının görüntüleri uzun süre televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde döndürülerek ülkede bir anda "irtica'' adlı bir heyula hortlatıldı.