28 Şubat 2022, Pazartesi
Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi
Tarihe çalınana kara leke 28 Şubat darbesinin üzerinden 25 sene geçti... Türk siyasi tarihinin kara günü olan ve 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 25 sene geçti. Türkiye, kadınların dininin gereği başörtüsünü taktığı için okullara sokulmadığı, dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve 'bin yıl sürecek' ifadesi kullanan 28 Şubat darbesini atlattı. Fakat kara leke hafızalara kazındı. 28 Şubat ardında vesayetçilerin zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur bıraktı. 28 Şubat'ta neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 28.02.2022 13:37
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