Türk tarihinin en kara günlerinden! Üzerinden çeyrek asır geçti yarası hala kapanmadı: 28 Şubat darbesi

28 Şubat 'postmodern' darbesinin esas hedefi bir milletin mayasında saklı öz kimliği olan İslam dini ve Müslümanlığı sonsuza kadar Anadolu topraklarından silmekti. Kara günlerde namaz kılıyor veya başörtüsü takıyor diye milyonlarca insanın hayatı kabusa çevrildi. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke çalan o acı dolu senelerin gözler önüne serdiği ibretlik fotoğraf, üzerinden bin sene geçse de hafızalardan silinmeyecektir. 28 Şubat'ta neler oldu?