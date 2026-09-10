Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor

HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI), ortak geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) satışı için anlaşmaya vardı. Siyonist İsrail rejimine yakın savunma ve istihbarat çevreleri, son dönemde artan Ankara-Kahire yakınlaşması için "stratejik kâbus" ifadesini kullanmıştı.

Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026'da HAVELSAN ve AOI, insansız ve otonom sistemler alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı. Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025'te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor.

HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası **iş birliğine** yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN'ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

ORTAK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME VURGUSU Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI'nin Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te tanıtılmıştı.