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Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI), ortak geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) satışı için anlaşmaya vardı. Siyonist İsrail rejimine yakın savunma ve istihbarat çevreleri, son dönemde artan Ankara-Kahire yakınlaşması için "stratejik kâbus" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 1

Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026'da HAVELSAN ve AOI, insansız ve otonom sistemler alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı. Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025'te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor.

Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 2
Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 3

HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası **iş birliğine** yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN'ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 4

ORTAK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME VURGUSU

Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI'nin Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te tanıtılmıştı.

Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 5

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAMZA-1 programı, ortak üretim faaliyetlerinin ardından ticari bir aşamaya taşındı. Böylece HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI'nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 6

Anlaşma kapsamında farklı kullanıcılara HAMZA-1 teslimatlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor. HAMZA-1 programı, Türkiye ve Mısır arasındaki gelişen savunma teknolojileri iş birliğinin yanı sıra HAVELSAN'ın uluslararası ortak üretim ve yerlileştirme yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Türkiye ve Mısır'dan İsrail'i titreten hamle! HAMZA-1 için tarihi imza atıldı, siyonistlerin 'stratejik kâbus'u gerçek oluyor 7

İSRAİL'İN STRATEJİK KÂBUSU OLDU

Geçtiğimiz temmuz ayında İsrail merkezli Yedioth Ahronot'ta (Ynet), Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmanın İsrail'i stratejik olarak zor durumda bıraktığına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye ve Mısır arasındaki askerî iş birliği İsrail için "stratejik kâbus" olarak nitelendirildi. Ortak düzenlenen hava kuvvetleri ve komando tatbikatlarının Kahire ile Ankara arasında hızla derinleşen askerî ortaklığa işaret ettiği belirtilen analizde, bu durumun Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştireceği belirtildi.

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