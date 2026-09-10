KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, teknoloji ve yapay zekâ alanındaki önemli etkinliklerden GITEX AI 2026 kapsamında düzenlenen "Yapay Zekâ Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon" başlıklı oturuma katıldı.

Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadın liderliği geleceğin teknolojisini nasıl şekillendirebilir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kadınların farklı alanlardaki deneyimleri, ihtiyaçları ve problem çözme biçimleri, teknolojinin hangi sorunlara odaklanacağını ve nasıl tasarlanacağını da etkileyecektir. Çünkü geleceğin teknolojisi, toplumun tamamının ihtiyaçlarını gözettiği ölçüde gerçekten kapsayıcı olabilir.

Kadınlar, yeni fikirleri hayata geçiren, çözümün yönünü belirleyen girişimciler olarak da liderlik ediyor.

Yapay zekâ çağında kadınların bu liderlik alanında daha fazla yer alması, teknolojinin hangi problemlere odaklanacağını ve bu problemlere nasıl çözümler üretileceğini de doğrudan etkileyecektir. Ben geleceğin teknolojisinin biraz da böyle şekilleneceğini düşünüyorum. Burada kadınların; tasarlayan, üreten, yatırım alan, yatırım yapan ve karar veren tarafta olması çok önemli."