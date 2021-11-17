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Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

Muz kolileri içine zulalanan 1.3 ton kokaine ilişkin hazırlanan iddianamede kritik bir isim yer aldı. 'Muz kralı' olarak da bilinen Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı Izet Rastoder için iddianamede "uyuşturucu maddenin göndericisi" ifadesi kullanıldı. 5 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada, ele geçirilen kokainin değeri ise 650 milyon TL.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:11
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Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

Bir süredir özellikle Mersin Limanı'na gelen muz kolilerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunuyor. Son büyük operasyon 16 Haziran'da yapıldı.

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Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

5 kişinin tutuklandığı soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianame Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameye göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne 14 Haziran saat 14.40'ta bir ihbar ulaştı.

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Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

Gelen ihbarda 14-16 Haziran tarihleri arasında Mersin Limanı'na gelecek 'MSC Capucine R' isimli gemide yüklü miktarda kokain bulunduğu bildirildi. İhbarda, kokainin bulunduğu konteyner numarası da paylaşıldı. Gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Savcılık 16 Haziran günü saat 06.45'te arama ve el koyma kararı verdi.

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Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

KÖPEKLER FARK ETTİ
Karardan bir saat sonra anılan gemideki konteynerler mercek altına alındı. X- Ray cihazlarında geçirilen konteynerler bir de narkotik dedektör köpeklerle arandı. 4 dedektör köpeğin muz kolilerine tepki vermesi üzerine iki konteynerde bulunan muz kolileri tek tek indirildi.

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Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

Ve kolilerin içlerine zulalanmış 1120 paket kokain bulundu. Ağırlığı 1.3 tonu bulan kokain ile ilgili işlemler hızlandırıldı. Muzun ithalatçısı firma olan Öz Şimşekler Gıda'da arama yapıldı. Şirket sahipleri ve çalışanları gözaltına alındı.