Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonunda flaş detay! Bakın arkasından kim çıktı

Muz kolileri içine zulalanan 1.3 ton kokaine ilişkin hazırlanan iddianamede kritik bir isim yer aldı. 'Muz kralı' olarak da bilinen Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı Izet Rastoder için iddianamede "uyuşturucu maddenin göndericisi" ifadesi kullanıldı. 5 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada, ele geçirilen kokainin değeri ise 650 milyon TL.