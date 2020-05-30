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Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

1 Haziran'da nereler açılacak? Türkiye'de normalleşme planı nasıl olacak? Yeni tip koronavirüs salgınına büyük başarı gösteren Türkiye'de kontrollü normal hayata geçiş için adımlar atılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete başlayacak yerleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Türkiye normalleşme planı nsıl olacak? 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:57
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Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

Son dakika... Türkiye'de 1 Haziran'da açılacak yerler belli oldu. 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaı ve vaka sayılarında düşüş görülmesi ile birlikte kontrollü normal hayata geçiş başladı. İlk etapta AVM, berber ve kuaförler yeniden kapılarını açmıştı. Şimdi ise ikinci normalleşme planında hangi yerlerin açılacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile merak edilen sorulara açıklık getirdi. Peki, Türkiye normalleşme planı nasıl olacak? 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak? İşte cevaplar...

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Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

1 Haziran Pazartesi günü yasaklar tamamen kalkmayacak. Belirlenen bazı işletmeler yeniden faaliyete başlayacak.

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Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK? HANGİ YASAKLAR KALKIYOR?

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tüm illerde kalkacak. Olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı illerde yeniden yasak getirilebilecek.

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Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

- Esnek ve uzaktan çalışma sisteminde çalışan veya idari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacaklar.

- Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.

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Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

- 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek.