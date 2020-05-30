Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?

Son dakika... Türkiye'de 1 Haziran'da açılacak yerler belli oldu. 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaı ve vaka sayılarında düşüş görülmesi ile birlikte kontrollü normal hayata geçiş başladı. İlk etapta AVM, berber ve kuaförler yeniden kapılarını açmıştı. Şimdi ise ikinci normalleşme planında hangi yerlerin açılacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile merak edilen sorulara açıklık getirdi. Peki, Türkiye normalleşme planı nasıl olacak? 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak? İşte cevaplar...