Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
1 Haziran'da nereler açılacak? Türkiye'de normalleşme planı nasıl olacak? Yeni tip koronavirüs salgınına büyük başarı gösteren Türkiye'de kontrollü normal hayata geçiş için adımlar atılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete başlayacak yerleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Türkiye normalleşme planı nsıl olacak? 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 16:53Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:57