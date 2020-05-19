19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? 19 Mayıs koronavirüs tablosu vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüsle mücadelede birinci dönem başarıyla tamamlandı. Salgın kontrol altına alındı. Vaka ve vefat sayılarında düşüş sürüyor. 19 Mayıs Salı günü vaka sayısının kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronodan kaç kişi öldü? İşte 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:40
  • 1
  • 18
Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsünün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 820 bini geçti, 319 binden fazla kişi hayatını kaybett, 1 nilyon 800 bin kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son tablo paylaşıldı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? İşte 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu...

  • 2
  • 18
Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 4.171'e yükseldi, 111.577 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 150.593 oldu.

  • 3
  • 18
Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE HARİTASI CANLI

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs canlı harita bilgisine ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 18
Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." değerlendirmesini yaptı.

  • 5
  • 18
Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

''TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR''

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: