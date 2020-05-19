Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsünün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 820 bini geçti, 319 binden fazla kişi hayatını kaybett, 1 nilyon 800 bin kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son tablo paylaşıldı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? İşte 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu...