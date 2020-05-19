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Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
Son dakika... Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? 19 Mayıs koronavirüs tablosu vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüsle mücadelede birinci dönem başarıyla tamamlandı. Salgın kontrol altına alındı. Vaka ve vefat sayılarında düşüş sürüyor. 19 Mayıs Salı günü vaka sayısının kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronodan kaç kişi öldü? İşte 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:25Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:40