Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından güncel veriler paylaşılıyor. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye'de normalleşme için çalışmalar başladı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de gün gün vaka sayısının nasıl seyrettiği oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosu verilerini sayfamızda derledik. Peki, dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte Türkiye Mart, Nisan, Mayıs ayı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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