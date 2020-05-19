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Haberler Galeri Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?

Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından güncel veriler paylaşılıyor. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemi başarıyla tamamlayan Türkiye'de normalleşme için çalışmalar başladı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de gün gün vaka sayısının nasıl seyrettiği oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosu verilerini sayfamızda derledik. Peki, dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte Türkiye Mart, Nisan, Mayıs ayı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:53
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Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?

Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde kademeli olarak önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı'nın üstün başarısı sayesinde salgın kontrol altına alındı. Türkiye'de iyileşen hasta sayısı, mevcut vaka sayısını geçti. Yoğun bakım hasta sayısı, entube hasta sayısı ve vefat sayısı düşüşe geçti. Türkiye'de Mart ayından bugüne olan koronavirüs tablosunu sayfamızda derledik. Peki, dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte Türkiye Mart, Nisan, Mayıs ayı koronavirüs tablosu...

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Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?

İşte Mart-Nisan-Mayıs ayı koronavirüs tablosu:

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Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
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Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
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Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?