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Türker Öksüz’ün vatandaşlarla kıldığı Cuma namazını hedef aldılar! CHP, Deva ve İYİ Partilerin yalanı belgelendi
Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Cuma namazı kılmasını; "Türker Öksüz, Kars Belediyesi önünde namaz kıldı. Kars'ta cami mi kalmadı? Sanki namaz kılacak camii yok!" şeklinde ifadelerle eleştiren siyasiler ve gazetecilerin yalan söylediği belgelendi. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberi...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 15:43Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 15:54