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MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...
Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Ekim ayına girmemiz ile birlikte silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yeri merak ediyor. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen askerlik yerlerinin hangi tarihte belli olacağı merak ediliyor. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 13:51
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