03 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Ekim ayına girmemiz ile birlikte silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yeri merak ediyor. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen askerlik yerlerinin hangi tarihte belli olacağı merak ediliyor. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 13:51
  • 1
  • 13
MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Askere gitmeyi bekleyen binlerce vatandaş, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

  • 3
  • 13
MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:

  • 4
  • 13
MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

  • 5
  • 13
MSB son dakika: 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 askerlik yerleri...

3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.