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Haberler Galeri Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

YKS sınav yorumları araştırılmaya başlandı. Sınava giren öğrenciler diğer adayların nasıl bir test süreci geçirdiğini merak ediyorlar. Üniversite için son basamak olan YKS'nin ardından adaylar sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Peki TYT Türkçe, matematik, din, kimya, fizik, tarih, coğrafya soruları nasıldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:40
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Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

TYT kolay mıydı zor muydu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ila 13.00 aralığında gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının diğer adaylar içinde nasıl geçtiğini merak ediyor. İşte YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

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Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

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Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

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Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Türkçe, Matematik, Din, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya soruları nasıldı? TYT kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci sınav yorumları...

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.