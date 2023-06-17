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Haberler Galeri 2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Temel Yeterlilik Sınavı'ndan (TYT) çıkan öğrenciler notlarını hesaplamak için detayları araştırmaya başladı. Yanlışın doğruyu götürüp götürmediği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki 2023 üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:38
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2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Temel Yeterlilik Sınavı'ndan (TYT) çıkan öğrenciler notlarını hesaplamak için detayları araştırmaya başladı. Yanlışın doğruyu götürüp götürmediği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki 2023 üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

YKS'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YKS sınavında her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.

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2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir.

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  • 9
2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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  • 9
2023 Üniversite sınavında TYT-ADT-YDT yanlış doğruyu götürüyor mu? YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM YKS kılavuzu

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.